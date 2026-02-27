Ultra Zenginlere Özel: 453 km/s Hızlı Bugatti Mistral Sahneye Çıktı

Otomotiv dünyasının ikonik markaları arasında yer alan Bugatti, ultra zengin müşterilerine hitap edecek ve dünyada sadece 1 tane olan yeni modelini tanıttı. Bugatti'nin nadir cabrio modelleri arasında yer olan bu yeni canavar tam 453 km/s hıza ulaşabiliyor. La Perle Rare adıyla pazara sunulan yeni model sahip olduğu renkler ve tasarımıyla göz dolduruyor. Peki Bugatti La Perle Rare teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bugatti La Perle Rare Teknik Özellikleri!

Aslen Fransız ancak şu anda VAG Grubu bünyesinde yer alan Bugatti yeni La Perle Rare modelini tanıttı. Cabrio hiper otomobil sınıfında yer alan yeni model rengi ve sahip olduğu detaylar ile müşterilerin gözünü dolduruyor. Bu özel üretim otomobil alt yapısını Bugatti Mistral modelinden alıyor. Kaputun altında markanın artık ikonik hale gelen 8.0 litrelik dört turbolu W16 motoru yer alıyor.

Yaklaşık 1600 beygir güç üreten bu motor Mistral’i 453 km/s seviyesine kadar taşıyabiliyor. Bu değer onu dünyanın en hızlı açık tavanlı seri üretim otomobillerinden biri konumuna yerleştiriyor. La Perle Rare versiyonu teknik olarak standart Mistral ile aynı altyapıyı paylaşsa da asıl farkını tasarım detaylarında ortaya koyuyor. İç mekanda beyaz ağırlıklı deri döşemeler tercih edilirken, altın tonlu ince işçilik detayları modelin ismini yansıtan bir inci konsepti oluşturuyor.

Dış tasarım geldiğimizde ise özel renk geçişleri ve ince parlak dokunuşlar dikkat çekiyor. Açık tavanlı yapı hem aerodinamik hem de görsel olarak dinamik bir profil sunarken, bu model aynı zamanda W16 motorlu dönemin son temsilcilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bugatti’nin hibrit ve elektrikli geleceğe yöneldiği düşünüldüğünde Mistral La Perle Rare koleksiyon değeri açısından da ayrı bir konuma yerleşiyor.

Dünyada tek olan bu modelin fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Mistral modelinin 5 milyon euro fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alındığında bu özel modelin fiyatının çok daha uçuk bir seviyede yer alacağı tahmin ediliyor. Bugatti’nin geçmişte gerçekleştirdiği tek üretim projelerde genellikle yüzde 20 ila 40 arasında fiyat artışı uyguladığı biliniyor. Bu oran baz alındığında La Perle Rare’in yaklaşık 6 ila 7 milyon Euro bandında konumlandığı öngörülüyor.,

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...