GTA 6 Online, Sizi Mutlu Edecek Bir Eksikle Gelecek

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın 2026 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hikâye modu zaten başlı başına beklentileri yükseltmek için yeterli olsa da oyunun online (çevrim içi) çok oyunculu modunun sunacağı oynanış da oldukça merak ediliyor. Yeni sızıntı, merakla beklenen online modu hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

GTA 6 Online'da Uçan Arabalar Olmayacak

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre GTA 5'in çok oyunculu modunda mevcut olan Oppressor Mk II ve Deluxo gibi arabalar, GTA 6 Online'da yer almayacak. Bilindiği üzere Oppressor Mk II, hızlı hareket etme ve yerdeki diğer oyuncular tarafından kolay kolay hedef alınamama gibi avantajları dolayısıyla çok fazla tercih ediliyor. Benzer şekilde Deluxo da nişan almayı zorlaştırması sayesinde yeni başlayan oyuncular için ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.

Siz oyunda seviye atlamak, para kazanmak ve araba, giysi ve silah almak için mücadele ederken bu süreçten çok uzun zaman önce geçen kişiler bir anda belirip yukarıdan füzeler fırlatarak sinir bozabiliyor. Bu durum, oyunun atmosferini başlı başına değiştirerek rekabet etmeyi oldukça güç bir hâle getiriyor.

Görünüşe bakılacak olursa Rockstar Games, GTA 6'nın çok oyunculu modu için benzer bir yaklaşım benimsemeyi düşünmüyor. Geliştirici, GTA Online'ın oyun içi satışlarının yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri olan bu uçan arabaları bir sonraki oyunun çevrim içi modunda kullanmayı planlamıyor. Bunun yerine tüm odak noktasını sokaklara çevirerek gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Aslına bakacak olursanız bu yeni sızıntı bir noktada önceki sızıntılarla örtüşüyor. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler bilecektir ki Grand Theft Auto VI daha çok Red Dead Redemption 2 tarzı gerçekçiliğe öncelik veren bir oyun olacak. Söz konusu sızıntılar her ne kadar ana hikâyeye odaklansa da online moda da yansıması muhtemel.

GTA 6 Online'da Uçan Araba Olmaması Avantaj Olabilir

GTA 5'in online modunda yer alan uçan arabalar, füze atma ve durmaksızın ateş etme gibi avantajlarla oyuna yeni başlayan oyuncular açısından büyük dezavantaj yarattı. Bir oyuncu, haritayı çok kısa süre içinde yere bir anlığına bile değmeden baştan sona katedebiliyor. Kendi hâlinizde bir arkadaşınızla gezinirken yukarıdan birinin füze atıp gitmesi, oyuncular arasında ciddi dengesizlik oluşturuyor.

Yeni oyunun çok oyunculu versiyonunda bu tür fütüristik araçların yer almaması hâlinde herkes artık oyunun özüne dönerek adil bir şekilde savaşmaya başlayabilir. Elbette ki uçan arabalar olmasa bile jetler olmaya devam edecektir. Yine de Oppressor Mk II gibi kolay ulaşılabilir olmadığı için pek sorun olmayacaktır.