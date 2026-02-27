Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Telefonu Türkiye'ye Geliyor! İşte Fiyatı

Xiaomi'nin Aralık 2025'te ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü Xiaomi 17 Ultra için önemli bir gelişme yaşandı. Teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun küresel pazarda kullanacağı isim belli oldu. Cihaz, seri ile birlikte yakında resmen global olarak piyasaya sürülecek.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Küreselde Leica Leitzphone Adına Sahip Olacak

Daha önce söz konusu modelin globalde "Leica Leitzphone powered by Xiaomi" gibi uzun bir isimle satışa sunulacağına dair çeşitli sızıntılar yaşanmıştı. Xiaomi, X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi İspanya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla bunu doğruladı.

Inspirado en el siglo de luz y sombra de Leica y forjado tras cuatro años de colaboración, el Leica Leitzphone impulsado por Xiaomi lleva la fotografía móvil un paso más allá.



Conéctate al Lanzamiento Xiaomi para presenciar el nacimiento de una nueva leyenda.



28 de febrero ·… pic.twitter.com/Ok3ppbUzLe — Xiaomi España (@XiaomiEspana) February 26, 2026

Leica Leitzphone powered by Xiaomi ve serinin diğer üyeleri, 28 Şubat'ta İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak lansman, mobil dünyanın dikkatini çekecek gibi görünüyor. Zira etkinliğe yalnızca saatler kaldı.

Bu arada küresel ile Çin sürümü arasında teknik özellikler bakımından büyük farklar olması beklenmiyor. Söylentilere göre sadece küçük değişiklikler göreceğiz.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel (2K+)

1200 x 2608 piksel (2K+) Ekran Teknolojisi: LTPO OLED (C8+ Panel)

LTPO OLED (C8+ Panel) Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit (Tepe Parlaklık)

3500 nit (Tepe Parlaklık) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama: 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: Ana: 50 MP (1 inç Sony Sensör + Leica Summilux Optik) Ultra Geniş: 50 MP Telefoto: 200 MP Periskop (Leica APO Sertifikalı)

Leica Edition Özel Donanım: Mekanik Master Zoom Ring

Mekanik Master Zoom Ring Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.800 mAh

6.800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 6,9 inç boyutunda LTPO OLED ekrana sahip. 1200 x 2608 piksel çözünürlük sunan bu panel 120 Hz yenileme hızı ve 3500 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor. Bu yonga seti, PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift gibi en iyi grafikli mobil oyunları çalıştırabilecek kadar güçlü.

12 GB / 16 GB bellek; 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olan cihazın ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer alıyor. Arka tarafındaysa 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 200 MP periskop kameralar bulunuyor. Öte yandan enerjisini 6.800 mAh gibi yüksek kapasiteli bataryadan çeken Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjla besleniyor.

Leica Leitzphone / Xiaomi 17 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Söylentilere göre Leica Leitzphone powered by Xiaomi, 1.499 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu fiyat 16 GB RAM + 512 GB seçeneği için. 16 GB RAM + 1 TB seçeneğinin ise 1.699 euro fiyatla satışa çıkacağı iddia ediliyor. Peki Türkiye'de kaç para olacak?

Xiaomi 17 Ultra Fiyatı Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

Ülkemizde Leica Leitzphone powered by Xiaomi değil, direkt Xiaomi 17 Ultra ismiyle piyasaya sürülecek. Fiyatı ise maalesef pek de düşük olmayacak. 1.499 euro, 77 bin 800 TL'ye denk geliyor. Buna yüzde 1.2 Kültür Bakanlığı, yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV vergi uygulanıyor. Böylelikle tahmini fiyat yaklaşık 160 bin TL oluyor.

Eğer Xiaomi, Türkiye için özel bir fiyatlandırma uygulamazsa cihazın maalesef yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkması muhtemel. Ancak bu noktada şirketin ülkemize önem verdiğini söyleyelim. Mesela Mart 2025’te Türkiye’de satışa sunulan Xiaomi 15 Ultra, şu anda 79 bin 999 TL'ye satılıyor. Üstelik bu rakama vergiler dahil.

Vergileri çıkardığımızda ise 39 bin TL'ye düşüyor. Bu da yaklaşık 750 euroya karşılık geliyor. Aynı modelin Avrupa’daki başlangıç fiyatının 1.299 euro olduğunu da göz önünde bulundurursak Xiaomi’nin 17 Ultra için ülkemize özel bir fiyatlandırma uygulayacağı ihtimalinin yüksek olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.