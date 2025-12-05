Xiaomi'den 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Redmi Note 15 serisini Çin'de tanıtmıştı. Bu telefonların global sürümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Note 15 Pro 4G'nin özellikleri, fiyatı ve görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak

Redmi Note 15 Pro 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 15 Pro 4G 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunacak. Redmi Note 15 Pro 5G'nin Çin sürümünde 6,83 inç ekran büüyklüğü, 1220 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G200 Ultra işlemcisinden alacak. Redmi Note 15 Pro 5G'nin Çin sürümünde ise dört çekirdek 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört çekirdek 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 7400 Ultra işlemcisi bulunuyor.

Redmi Note 15 Pro 4G'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil.

Redmi Note 15 Pro 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 293,90 euro (14.582 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.