Redmi Note 15 Pro+ Geliyor: İşlemcisi Bir İlk Olacak!

Qualcomm, 24 saatten daha kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdiği yeni mobil işlemcisi Snapdragon 7s Gen 4'ün teknik özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. İşlemcinin duyurusunda güç vereceği ilk telefonlar hakkında bilgi paylaşılmadığı için hangi telefonlarda kullanılacağı merak ediliyordu.

Teknoloji tutkunlarının beklediği açıklama geldi. Yarın Çin'de tanıtımı gerçekleştirilecek olan Redmi Note 15 Pro+ modelinin Qualcomm'un en yeni 7 serisi işlemcisinden güç alan ilk telefon olacağı resmi olarak duyuruldu.

Redmi Note 15 Pro+ Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi’nin Weibo hesabında paylaştığı bilgilere yeni işlemci 5200 mm² buhar odası ile desteklenecek ve böylece ısınma sorunları kontrol altında tutulacak. 7.000 mAh batarya, 90W kablolu hızlı şarj ve 22.5W ters kablolu şarj telefonun doğrulanan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Xiaomi telefonun bataryasına 1600 şarj döngüsü garantisi veriyor. 6.83 inçlik ekran 1.5K çözünürlük sunarken, 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Çiziklere ve darbelere karşı Xiaomi Dragon Crystal Glass ile korunuyor.

Stereo hoparlörlere sahip olan ve yüzde 400 ses artırma modu sayesinde 82.5 dB ses seviyesine ulaşabilen telefon kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Note 15 Pro+, 50 Megapiksel OmniVision Light Hunter 800 ana sensör ve 2.5x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ile donatılacak. Redmi, bu kamera ile elde edilen bazı fotoğrafları paylaştı.