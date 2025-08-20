Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Qualcomm bir süredir sızıntılar ile gündemde olan yeni mobil işlemcisini duyurdu. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7750-AB) adından da anlaşılacağı üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 7s Gen 3'ün yerini alıyor. Ancak büyük değişiklikler yerine küçük iyileştirmeler sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 önceki model ile benzer çekilde 1+3+4 çekirdek yapısına sahip. Prime Cortex-A720 çekirdeğinin çalışma frekansı 2.5 GHz'den 2.7 GHz'e yükseltildi. 3 adet Cortex-A720 (2.4 GHz) ve 4 adet Cortex-A520 (1.8 GHz) çekirdeğinde ise herhangi değişiklik yok.

Yeni Adreno GPU'nun, işlemci ile benzer şekilde yüzde 7 daha fazla performans sunduğu vurgulanıyor. Ayrıca Snapdragon Elite Gaming özelliklerinden Adaptive Performance Engine 3.0 ve Snapdragon Game Super Resolution desteği de bu yeni işlemciye eklendi.

144 Hz yenileme hızına ve 1300 x 2900 piksele kadar ultra geniş ekran desteğine sahip. İşlemciye entegre güncellenmiş Spectra ISP, 200 Megapiksel sensör desteğiyle birlikte Hybrid Log Gamma (HLG), HDR10 ve HDR10+ formatlarını destekliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 30 FPS video kayıt imkânı da sunuyor.

Yapay zekâ tarafında ise Hexagon NPU karşımıza çıkıyor. Bu yeni NPU, Llama 1B ve Qwen 1B gibi modellerin çalıştırılmasına olanak tanırken, gerçek zamanlı çeviri gibi özelliklerde daha yüksek performans sunuyor. Bellek ve depolama kısmında LPDDR5 RAM (3200 MHz) ve UFS 3.1 desteği bulunuyor.

Hızlı şarj tarafıda ise Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisi karşımıza çıkıyor. 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojilerini destekleyen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, aptX Lossless ve aptX Adaptive ses kodeklerine de ev sahipliği yapıyor. Qualcomm bu yeni işlemciyi kullanacak telefonları henüz açıklamadı.