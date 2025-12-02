12.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Hotwav Hyper 8 Ultra tanıtıldı. Dayanıklılığı ve telsiz özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon, bütçe dostu fiyatı ve donanımıyla da öne çıkıyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan akıllı telefon gece görüş kamerası, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip.

Hotwav Hyper 8 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek MT8791

MediaTek MT8791 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 512 GB

512 GB Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası

108 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası Ön Kamera: 32 megapiksel

32 megapiksel Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K

Telsiz Özelliği: Var (UHF ve VHF bantlarında çalışabiliyor.)

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Hotwav Hyper 8 Ultra, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan akıllı telefon hem UHF hem de VHF bantlarında telsiz gibi çalışabiliyor. AES-256 şifreleme teknolojisini destekleyen bu özellik, 20 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Gücünü MediaTek MT8791 işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon Android 15 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Hyper 8 Ultra'da IP68 ve IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğünde. 280 lümen gücünde geniş açılı bir el fenerine sahip telefonda 125 dB gücünde hoparlör mevcut.

Hotwav Hyper 8 Ultra Fiyatı

Etkileyici bir görünüme ve gelişmiş özelliklere sahip olan Hotwav Hyper 8 Ultra için 580 dolar (24.633 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon daha satışa sunulmadı. Yüz tanıma ile ekran kilidi açma ve parmak izi sensörünü içeren akıllı telefon NFC teknolojisini de destekliyor.