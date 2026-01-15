Fiyat/Performans Kralı Redmi Note 15 Serisinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Xiaomi, Redmi Note 15 serisinin Türkiye fiyatını açıkladı. Dört modelden oluşan Redmi Note 15'ler 16.999 TL ile 32.999 TL arası değişen fiyatlarla satılacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Note 15 serisi Türkiye'de satışa çıktı. Seri, Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G modellerinden oluşuyor
- Serinin en ucuz modeli olan Redmi Note 15, 16.999 TL'den başlıyor, en pahalı model olan Redmi Note 15 Pro+ 5G ise 32.999 TL'den satılıyor.
- Serinin tüm modelleri 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor.
Redmi Note 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Kısa süre önce Çin'de tanıtılan telefonlar sonunda Türkiye'ye geldi. Peki Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G modellerinden oluşan serinin ülkemizdeki fiyatları nedir?
Redmi Note 15 Serisi Türkiye Fiyatı
Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikle Redmi Note 15 serisini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Bir süre önce Çin'de tanıtılan telefonlar kısa bir bekleyişin ardından Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu. İşte Redmi Note 15 serisinin Türkiye fiyatları:
- Redmi Note 15: 16.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)
- Redmi Note 15 Pro: 20.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)
- Redmi Note 15 Pro 5G: 26.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)
- Redmi Note 15 Pro+ 5G: 32.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)
Redmi Note 15 Serisi Özellikleri
|Özellik
|Redmi Note 15 Pro+
|Redmi Note 15 Pro 5G
|Redmi Note 15 Pro (4G)
|Redmi Note 15 (4G)
|Ekran
|6.83 inç AMOLED (120Hz)
|6.83 inç AMOLED (120Hz)
|6.77 inç AMOLED (120Hz)
|6.77 inç AMOLED (120Hz)
|İşlemci
|Snapdragon 7s Gen 4
|Dimensity 7400
|Helio G200
|Helio G100
|RAM / Depolama
|8 GB / 256 GB
|8 GB / 256 GB
|8 GB / 256 GB
|8 GB / 256 GB
|Batarya
|6500 mAh
|6580 mAh
|6500 mAh
|6000 mAh
|Hızlı Şarj
|100 W
|45 W
|45 W
|33 W
|Ana Kamera
|200 MP (OIS)
|200 MP (OIS)
|200 MP (OIS)
|108 MP
|5G Desteği
|Var
|Var
|Yok
|Yok
|Dayanıklılık
|IPX9K
|IPX9K
|IPX5
|IPX4
|Fiyat (Başlangıç)
|32.999 TL
|26.999 TL
|20.999 TL
|16.999 TL