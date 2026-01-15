Fiyat/Performans Kralı Redmi Note 15 Serisinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Redmi Note 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Kısa süre önce Çin'de tanıtılan telefonlar sonunda Türkiye'ye geldi. Peki Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Redmi Note 15 Pro+ 5G modellerinden oluşan serinin ülkemizdeki fiyatları nedir?

Redmi Note 15 Serisi Türkiye Fiyatı

Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikle Redmi Note 15 serisini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Bir süre önce Çin'de tanıtılan telefonlar kısa bir bekleyişin ardından Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu. İşte Redmi Note 15 serisinin Türkiye fiyatları:

Redmi Note 15: 16.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)

Redmi Note 15 Pro: 20.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)

Redmi Note 15 Pro 5G: 26.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)

Redmi Note 15 Pro+ 5G: 32.999 TL (8 GB RAM + 256 GB depolama)

Redmi Note 15 Serisi Özellikleri