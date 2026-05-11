7200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 44W Hızlı Şarja Sahip

vivo, T5 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte T5'in özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo T5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo T5'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

T5'in ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4'te 6,72 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 1050 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1100 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

1100 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo T5'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 87 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi daha önce Motorola Moto G57 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli vivo T4'te ise Snapdragon 7s Gen 3 mevcut. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo T5'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alacak. Bu arada T4'te 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo T5 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo T4, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70, vivo Y31 5G ve V60 Lite 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo T4 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo T5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo T5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 için 231 dolar (10.483 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. T5'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 245 dolar (11.118 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Bir telefonda bence batarya kapasitesi çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. vivo T5'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca bir telefonda suya dayanıklılık büyük bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.