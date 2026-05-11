Bu Oyun Daha Çıkmadan Sızdırıldı! Bazıları Erkenden Oynamaya Başladı

Forza Horizon 6 geliştiricileri, büyük bir talihsizlikle karşılaştı ve bunun geri dönüşü yok gibi görünüyor. Steam'de istenmeden yapılan bir hata sonucunda oyunun kritik dosyaları bilgisayar korsanlarının eline geçti. Bu hatadan faydalanan bazı oyuncular ise henüz piyasaya sürülmeyen yarış oyununu şimdiden oynayabildiğini öne sürmeye başladı.

Forza Horizon 6 Nasıl Sızdırıldı?

Forza Horizon 6 sızıntısı, kritik bir işlemin gerçekleştirilmesinin unutulmasından kaynaklanıyor. Forza Horizon serisi gibi büyük oyun serilerinin yeni oyunları çıkmadan önce genellikle Steam'de ön yükleme seçeneği sunulur fakat oyuncuların bu yöntemle bilgisayarına indidridği dosyalar şifreli olur. Oyun piyasaya sürüldüğünde ise bu şifre çözülerek oyun oynanabilir hâle gelir.

Ortaya çıkan bilgilere göre Forza Horizon 6'nın geliştiricileri, 155 GB boyutuna sahip olan Premium sürümünü yanlışlıkla şifrelemeden Steam sunucularına yükledi. Bilgisayar korsanları ise bu şifrelenmemiş dosyaları alıp hızlıca indirdi. Oyun dosyaları şu an şifresiz olduğu için Forza Horizon 6'yı çevrim dışı modda oynamak mümkün hâle geldi. Gelinen noktada ise oyunun resmî olmayan sürümü şu an yasa dışı şekilde dağıtılıyor.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Forza Horizon 6'nın standart sürümünün 19 Mayıs 2026, Premium versiyonunun ise 15 Mayıs 2026'da erişime açılması planlanıyor. Yeni yaşanan sızıntının oyunun çıkışının daha erken bir tarihe çekilmesine neden olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer geliştiriciler sızıntı yüzünden oyunu erken bir tarihe çekmek isterse oyuncuların bu tarihleri beklemesine gerek kalmayabilir.

Forza Horizon 6'nın Korsan Sürümünden Neden Kaçınmak Gerekiyor?

Forza Horizon 6'nın sızdırılmış sürümüne karşı tüm oyuncuların dikkatli olması gerekiyor. Sızdırılan dosyalar, üçüncü taraf kişiler tarafından paylaşılıyor. Bu oyunu yasa dışı şekilde yayınlayan kişiler, mevcut dosyaların içine son derece kolay bir şekilde zararlı yazılım bulaştırabilir.

Bu sayede sistem kaynaklarınız kullanılarak veri madenciliği yapılabilir, klavyedeki tuş vuruşlarınız takip edilebilir, tüm hesap bilgileriniz ele geçirilebilir, fidye yazılımı yüklenerek sizden para talep edilebilir. Bu olası riskleri göz önünde bulundurarak Forza Horizon 6'nın korsan sürümünden kesinlikle uzak durulmalı. Aksi takdirde pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kalınabilir.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6'nın çıkışına sadece birkaç gün kalmışken sızıntı yaşanması oldukça talihsiz bir durum. Bilindiği üzere Premium sürümünün tercih edilme sebebi, standart versiyona göre önemli avantajlar sunması ancak son sızıntı ile bunun artık bir geçerliliği kalmadı. Hatta hiçbir ücret ödemeyen kişiler, oyunu bu sürümü alanlardan bile daha önce oynama imkânına sahip hâle geldi.

Diğer yandan sızıntı, oyundaki haritaları, arabaları ve müzikleri de ortaya çıkardı. Bu, sürprizin bozulmasından pek hoşnut olmayan kişiler açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Oyunda neler olacağını sadece piyasaya sürüldüğü zaman öğrenmek isteyenlerin bu süreçte çevrim içi platformlardan biraz uzak kalması gerekebilir.