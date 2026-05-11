165Hz Ekranlı Oyuncu Telefonu İçin Geri Sayım Başladı! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz yıl RedMagic 11 Pro ve Pro+'ı kullanıcıların beğenisine sunan Nubia şimdi de RedMagic 11s Pro için geri sayıma geçti. Daha önce tanıtım tarihi paylaşılan akıllı telefonun bu kez tasarımı ortaya çıktı. İşte RedMagic 11s Pro’nun tasarımı!

RedMagic 11s Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Nubia'nın kısa bir süre önce paylaştığı görsellere göre RedMagic 11s Pro selefi RedMagic 11 Pro'ya benzer bir görünümle gelecek. Cihazda yine sağ köşeye konumlandırılmış kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise aşırı ince çerçevelere sahip bir panel kullanılacak. Selfie kamerası yine bir önceki modeldeki gibi ekranın altına yerleştirilecek.

RedMagic 11s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

Ekran Parlaklığı: 2500 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 120W Kablolu

Ana Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

RedMagic 11s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic 11s Pro, 6,85 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran 2.500 nit parlaklık ve 165 Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonun yüksek yenileme hızını desteklemesi sayesinde menü geçişleri, web sayfası kaydırmaları ve oyun deneyimi çok daha akıcı hale gelecek diyebiliriz. Öte yandan 1216 × 2688 piksel çözünürlüğü ise görüntülerin daha keskin ve net bir şekilde görülmesini sağlayacak.

Panelin 2.500 nit parlaklığı desteklemesi sayesinde özellikle güneş ışığı gibi yoğun aydınlatma koşullarında ekranı herhangi bir detay kaybı yaşamadan görebileceksiniz. Son olarak AMOLED paneli ise siyah renkleri çok daha gerçekçi ve derin bir şekilde gösterebilecek.

RedMagic 11s Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu yonga setinin halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst seviye modellerde de kullanıldığını belirtelim. Oyun performansında ise PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini söyleyebiliriz.

İşlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha yüksek performans gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Kısacası işlemcilerdeki nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi diyebiliriz.

RedMagic 11s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe selefi RedMagic 11 Pro’daki gibi iki adet 50 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera bulunacak. Bu kameralardan ilki geniş açı çekimlerinde ve diğeri ise ultra geniş açı çekimlerinde görev yapacak. Bunu biraz daha açacak olursak ultra geniş açı kamera sayesinde fotoğraf çekerken kadraja çok daha fazla detay sığdırmak mümkün olacak. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

RedMagic 11s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 120W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde 80W şarj hızlarını destekleyen 8.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmişti. Yani yeni modelde şarj hızı artacak ve batarya kapasitesi bir miktar düşecek.

RedMagic 11s Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11s Pro 18 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle vitrine çıkacak. Bu etkinlikle beraber cihazın tüm özelliklerini, tasarımı ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Fakat RedMagic 11 Pro'yu ülkemizde bazı e-ticaret sitelerinde bulabiliyorsunuz. Bu nedenle RedMagic 11s Pro'nun da ülkemizde satışa çıkma ihtimali söz konusu.

RedMagic 11s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Akıllı telefonun şu ana dek ne kadardan satılacağı maalesef açıklanmadı. Fakat burada RedMagic 11 Pro'nun 59 bin TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. RedMagic 11s Pro ise selefinden batarya gibi detaylarda daha düşük performans göstereceğinden muhtemelen 54.999 TL'lik bir fiyatla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

RedMagic 11s Pro'nun tasarımını gerçekten beğendim. Kısacası telefonla ilgili hiçbir bilgim olmasa sadece tasarımına bakarak oyun odaklı olduğunu kolaylıkla anlayabilirim. Cihazın özellikleri de oldukça etkileyici görünüyor. Amiral gemisi işlemcisi, kaliteli ekranı ve 24 GB'a kadar çıkabilen RAM seçenekleri de üst düzey bir performans sunacağının bir göstergesi diyebilirim.