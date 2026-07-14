12 GB RAM'li Redmi Note 17 Pro Tanıtıldı! 9000 mAh Bataryaya Sahip

Redmi Note 17 Pro tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Xiaomi'nin yeni telefonunda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Redmi Note 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Redmi Note 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 87 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 116 FPS'te çalıştırıyor. Yani donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi daha önce Motorola Moto G57 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada Redmi Note 15'te Helio 100 Ultra, Redmi Note 15 Pro'da ise Helio G200 Ultra mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Redmi Note 17 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Derinlik sensörü sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Redmi Note 15'te ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağalyacak. Telefon ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisnii destekliyor. Bu arada Redmi Note 15 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Note 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.599 yuan (11 bin TL)

1.599 yuan (11 bin TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.899 yuan (13.174 TL)

1.899 yuan (13.174 TL) 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.199 yuan (15.255 TL)

2.199 yuan (15.255 TL) 8 GB RAM ve 512 GB depolama: 2.299 yuan (15.949 TL)

Redmi Note 17 Pro'nun 1.599 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 11 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. Redmi Note 17 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu sayede powerbank taşımaya gere kaklmayacak.