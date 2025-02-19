Redmi'den Oyun Canavarı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü Olacak

Redmi'nin oyun odaklı bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mobil oyun oynamayı seven oyuncular için harika bir seçenek olmaya hazırlanan cihazın özellikleri ve çıkış tarihi de sızdırıldı. Peki, şimdiden merakla beklenmeye başlanan yeni tablet neler sunacak?

Redmi'nin Oyun Tabletinin Özellikleri

İddiaya göre Redmi'nin yeni tabletinde Dimensity 9400+ işlemcisi yer alacak. Dimensity 9400'ün hız aşırtmalı sürümü olan bu işlemci, yüksek performans sergileyerek üst düzey oyun deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip tabletin LCD ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Çift USB-C portuyla beraber gelecek tablette çift hoparlör yer alacak. Bu hoparlörler sürükleyici ses sunarak oyundan daha çok keyif almasına yardım edecek.

Cihazın ultra ince ve hafif olacağı öne sürüldü. Böylece tablet gün içerisinde kolayca taşınabilecek ve oyun keyfi her yerde devam edebilecek. Bu, özellikle seyahatlerde büyük bir öneme sahip olacaktır. Tablette ayrıca gelişmiş dokunsal geri bildirim için çift X eksenli doğrusal motorlar bulunacak.

Redmi'nin Oyun Tableti Ne Zaman Çıkacak?

Oyun odakli yeni tabletin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yani temmuz, ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tabletin isminin ne olacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.