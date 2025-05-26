Xiaomi'den Aşırı Güçlü Oyun Tableti Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, çok yakında yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntı ile birlikte oyun odaklı tabletin hangi özelliklere sahip olacağı ortaya çıktı. Görünüşe göre tablet çok güçlü bir işlemci ile gelecek.

Redmi Oyun Tabletinin Özellikleri

İddiaya göre oyun tableti gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tabletin LCD ekranı 8 inç büyüklüğünde olacak. Cihazın 144Hz veya 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Çift stereo hoparlör ile gelecek tabletin rekabetçi bir fiyata sahip olacağı söyleniyor.

Redmi oyun tableti, en az 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. USB Type-C portunun yer alacağı cihaza dair sızdırılan özellikler bunlarla sınırlı. Peki, yeni oyun tableti ne zaman tanıtılacak?

Redmi Oyun Tableti Ne Zaman Çıkacak?

Redmi'nin oyun tabletinin haziran ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. O etkinlikte ayrıca Redmi K80 Ultra modelinin de duyurulacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı.