Xiaomi'den Sürpriz Hamle: Redmi Pad 2'nin Lansman Tarihi Açıklandı!

Xiaomi, mobil dünyanın uzun süredir merakla beklediği Pad 2 modeliyle ilgili önemli bir eşiği geride bıraktı. Öyle ki şirket, sızıntılarla gündemden düşmeyen bu cihazın resmi tanıtım tarihini nihayet duyurdu. İşte Xiaomi Redmi Pad 2 için açıklanan lansman tarihi!

Redmi Pad 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Redmi Pad 2, 5 Haziran'da duyurulacak. Buna göre önümüzde sadece birkaç gün olduğunu söyleyebilriiz. Şirket tarih duyurusuyla birlikte modelin bazı teknik özelliklerini de paylaştı.

Firmanın paylaştıklarına göre Redmi Pad 2, 11 inç boyutunda 2.5K IPS LCD ekrana sahip olacak. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Öte yandan MediaTek Helio G100 Ultra işlemcisinden güç alacakken, 8 GB'a kadar RAM seçenekleriyle satışa çıkacak. Ön tarafta 5 MP özçekim kamerası bulunacak, arka taraftaysa 8 MP kamera yer alacak.

9000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek tablet, 18W kablolu şarjdan beslenecek. Son olarak modelin Android 15 tabanlı HyperOS üzerinde çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

Beklenen Redmi Pad 2 fiyat listesi şu şekilde;

Redmi Pad 2 Wi-Fi (4 GB RAM + 128 GB depolama): 199 euro

Redmi Pad 2 4G (8 GB RAM + 256 GB depolama): 299 euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Pad 2'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.