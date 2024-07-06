Fiyat Performans Canavarı: Redmi Pad Pro 5G Global Yolunda!

Tablet işindeki faaliyetlerini sürdüren Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de satışa sunduğu Redmi Pad Pro 5G'yi şimdi de küresel pazara getirmek için kolları sıvadı. Son gelen raporlar, tabletin Çin ve küresel versiyonlarının arasında herhangi bir farklılığın söz konusu olmadığını ortaya koyarken, tanıtımın çok yakında olduğunu gösteriyor.

Redmi Pad Pro 5G Global İçin Geri Sayımda: Ne Zaman Tanıtılabilir?

Redmi Pad Pro 5G, kısa bir süre önce Xiaomi'nin küresel web sitesinde listelendi. Şu an için tabletin globale ne zaman geleceğiyle ilgili bir detay paylaşılmazken, son gelişmeyle birlikte kullanıcıların çok uzun süreler beklemek zorunda kalmayacağını söylemek mümkün.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Pad Pro 5G modelinin teknik özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar SIM Desteği Çift SIM (Her iki SIM için 5G desteği) Ekran 12.1 inç 2.5K LCD ekran, 2560 × 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 600 nit parlaklık, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 3 koruma İşlemci Octa-Core Snapdragon 7s Gen 2, 2.4GHz saat hızı GPU Adreno 710 RAM 6GB veya 8GB LPDDR4X Depolama 128GB veya 256GB UFS 2.2, 1.5TB'ye kadar microSD ile genişletilebilir İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS Kamera 8MP arka kamera, 8MP ön kamera Parmak İzi Sensörü Ekran içi parmak izi sensörü Diğer Sensörler Kızılötesi sensör Ses Dolby Atmos destekli dört hoparlör, çift mikrofon Boyutlar 280 × 181.85 × 7.52 mm Ağırlık 571 gram Bağlantı Seçenekleri 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ac) 2.4GHz ve 5GHz bantlarında, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0 Batarya 10.000mAh, 33W hızlı şarj

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