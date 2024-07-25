Redmi Pad SE 4G'nin Özellikleri Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin 29 Temmuz'da vitrine çıkarmaya hazırlandığı Redmi Pad SE 4G modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen raporlar, tabletin kullanıcılara neler sunacağına dair kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte Redmi Pad SE 4G bilinen özellikleri!

Redmi Pad SE 4G Neler Sunacak?

Kaynağa göre Redmi Pad SE 4G modelinde 1340 x 800 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 8,7 inç LCD panel mevcut olacak. Dahası, ekranında 1500:1 kontrast oranı, 10 bit renk, DC karartma ve TUV Rheinland düşük mavi ışık ve titreşimsizlik sertifikası bulunacak.

Tabletin ön tarafında f/2,2 diyafram açıklığına sahip 5 Megapiksellik bir kamera bizleri karşılayacak. Arkada ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel kamera ve LED flaş yer alacak. Bunun dışında Android 13 tabanlı MIUI Pad 14 arayüzünü çalıştıracak.

Modele güç verecek işlemci MediaTek Helio G85 olacak. Buna 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Ancak burada daha farklı bellek ve depolama seçeneklerinin olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli. Son olarak, 18W hızında şarj olabilen 6.650 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.

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