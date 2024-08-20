Bir Bileklikten Daha Fazlası: Uygun Fiyatlı Yeni Xiaomi Smart Band 9 Türkiye'de Satışa Çıktı!

Xiaomi'nin ilk kez geçtiğimiz ay tanıttığı yeni akıllı bilekliği Smart Band 9 nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni akıllı bileklik, sahip olduğu özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Detaylar haberde.

Uygun Fiyat, Güçlü Özellikler: Karşınızda Yeni Smart Band 9!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin henüz geçen ay piyasaya sürdüğü yeni Smart Band 9 kısa bir süre önce ülkemize ayak bastı. 4 farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulan cihaz, güçlü özellikleriyle dikkat çekerken, uygun fiyatıyla yeni bir akıllı bileklik arayanlara göz kırpıyor.

Yeni akıllı bileklik, 60 Hz tazeleme oranı ve 1.200 nit parlaklık değeri sunan 1.62 inç boyutlu bir AMOLED ekrana sahip. Tam tamına 21 güne kadar süren pil ömrü ile rakiplerinden sıyrılan Xiaomi Smart Band 9, 5 ATM'ye kadar su basıncına dayanıklılık gösterebiliyor. Yenilenen sensörleri ile birlikte önceki nesle kıyasla %16 daha iyi kalp ölçümleri yapabilen cihaz, ayrıca NFC özelliği sayesinde araba anahtarı görevi görebiliyor.

Xiaomi'nin resmi web mağazasında belirtilenlere göre yeni Smart Band 9, an itibarıyla kampanya kapsamında 1.259 TL karşılığında satın alınabiliyor. Akıllı bilekliğin normal fiyatı ise 1.359 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bileklikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Xiaomi resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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