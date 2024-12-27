16 GB RAM'li Canavar Redmi Turbo 4 Performans Testinde

Xiaomi'nin alt markası Redmi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin tanıtmaya hazırlandığı sıradaki model ise MediaTek'in Dimensity 8400 işlemcisini kullanması ve 16 GB RAM'e sahip olması beklenen Redmi Turbo 4. Son olarak bu telefonun Geekbench performans testi sonucu ortaya çıktı. İşte Redmi Redmi Turbo 4 özellikleri ve performansı!

Redmi Turbo 4 Geekbench Performansıyla Dikkat Çekti

Redmi Turbo 4 henüz tanıtılmamış olsa da 24129RT7CC model numarasıyla performans testlerinde karşımıza çıktı. Buna göre tek çekirdek testinden 1642 puan alan telefon, çoklu çekirdek testinde ise 6056 puan aldı. Böylelikle oldukça iddialı olan Turbo 4'ün bazı özellikleri de belli oldu.

Geekbench skoru, Redmi Turbo 4'ün gücünü MediaTek'in Dimensity 8400 işlemcisinden alacağını doğruluyor. Daha önce Poco X7 Pro'da karşımıza çıkan bu işlemci, 4 nm üretim teknolojisi ile geliştirildi ve Mali-G720 MC7 grafik işlem birimini kullanıyor.

Test için kullanılan Redmi Turbo 4'nun RAM kapasitesi ise 16 GB. İddialar telefonun 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılacağını gösteriyor. Ne yazık ki Redmi Turbo 4'nun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Peki siz bu telefonu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar bizimle paylaşabilirsiniz.