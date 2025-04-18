Dünyanın İlk Snapdragon 8s Gen 4 İşlemcili Telefonu Haftaya Geliyor!

Redmi'nin yeni performans canavarı Redmi Turbo 4 Pro, önümüzdeki hafta Çin'de görücüye çıkacak. Qulcomm'un bir süre önce tanıttığı Snapdragon 8s Gen 4 ile gelecek ilk telefon olma özelliğini taşıyan cihaz, özellikleriyle olduğu kadar fiyatıtyla da dikkatleri üzerine çekecek. İşte detaylar!

Redmi Turbo 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 4'ü Kullanan İlk Telefon Olacak

Xiaomi'nin Çin Pazarlama Genel Müdürü Wang Teng'in paylaştığı bilgilere göre Redmi Turbo 4 Pro, Qualcomm'un fiyat/performans odaklı işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4'ü kullanan ilk telefon olarak haftaya tanıtılacak. Yeni işlemci, fiyatının yanı sıra sadece performans çekirdeklerinden oluşan tasarımı ve Adreno 825 GPU ile oldukça iddialı.

Bilmeyenler için bu Snapdragon 8s Gen 4, Xiaomi 15 ve Galaxy S25 gibi modellerde kullanılan 8 Elite'in daha uygun fiyatlısı. Hala bir amiral gemisi sınıfında olan yonga seti, CPU ve GPU tarafında daha uygun fiyatlı olmasına neden olan bazı değişikliklerle karşımıza çıksa da performanstan ödün vermiyor.

Elbette ki bu tasarruflar uygun fiyatı da beraberinde getiriyor. Sızıntılara göre Redmi Turbo 4 Pro, 2.500 Yuan yani yaklaşık 13 bin TL'den satışa çıkacak. Söz konusu telefonun performansının bir amiral gemisi düzeyinde olduğunu düşünürsek bu inanılmaz rekabetçi bir fiyat.

Bu nedenle Redmi Turbo 4 Pro'yla ilgili oldukça umutlu olan Xiaomi, rakiplerinin Ace ve Neo serilerini satış başarısı olarak gölgede bırakmayı hedefliyor. Elbette ki bu işlemci Xiaomi'ye özel değil. Diğer rakip akıllı telefon üreticileri de zamanla Snapdragon 8s Gen 4'lu telefonlar tanıtacaktır. Ancak ilk olmanın şirkete avantaj sağlayacağı kesin.

Redmi Turbo 4 Pro Muhtemel Teknik Özellikleri

Redmi Turbo 4 Pro özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak bazı sızıntılar dolayısıyla telefon hakkında birkaç bilgimiz var. Redmi Turbo 4 Pro, 6,83 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüklü LTPS ekran ile gelecek. OLED ve AMOLED ekranların giderek yaygınlaştığı günümüzde bu kullanıcıları biraz üzse de bunun uygun fiyatlı bir telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Söz konusu panel ekran içi optik parmak izi sensörüne de sahip olacak. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ikinci kamera bizleri karşılıyacak. Ayrıca devasa boyutlardaki 7.550 mAh pil ve 90W kablolu hızlı şarj desteği yine bu modelde karşımıza çıkacak. IP68/69 sertifikasıyla da su ve toza karşı korunacak.

Ne yazık ki Redmi Turbo 4 Pro hakkında bildiklerimiz şimdilik bununla sınırlı. Çin dışında küresel pazarda POCO F7 adıyla satışa sunulması beklenen cihazın Türkiye'de ne zaman ve ne kadara satışa çıkacağı ise bilinmiyor.