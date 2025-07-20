Xiaomi'nin Sudan Ucuz Yeni Telefonu İşlemcisiyle Rakiplerini Sollayacak!

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Çin merkezli teknoloji devi Redmi bütçe dostu akıllı telefonlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında Redmi Turbo 4 Pro modeliyle karşımıza çıkan şirket, şimdiyse serinin yeni telefonu Redmi Turbo 5 için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz hafta cihazın teknik özelliklerine dair pek çok detay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın merak edilen işlemcisi, paylaşılan yeni bir rapor ile gözler önüne serildi. İşte yeni Redmi Turbo 4'ün işlemcisi!

Redmi Turbo 5 Yeni MediaTek Dimensity İşlemcisinden Güç Alacak

Paylaşılan bilgilere göre yeni Redmi Turbo 5, MediaTek Dimensity 8500 Ultra isimli yeni bir işlemciden güç alacak. Nitekim, Redmi Turbo 4'ün Dimensity 8400 Ultra yonga setine sahip olduğu göz önüne alındığında, yeni telefonun da aynı seriden bir işlemciyle gelme ihtimali oldukça yüksek.

Bununla birlikte yeni Redmi Turbo 5'in küresel pazarda POCO X8 Pro olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun global versiyonunda marka ve tasarım değişse de, teknik özelliklerin aynı kalacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda POCO X8 Pro'nun da Dimensity 8500 Ultra'dan güç alacağı söyleniyor.

Redmi Turbo 5 Özellikleri

Yeni telefonun şimdiye kadar ortaya çıkan teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak AMOLED panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6550 mAh

Şarj Hızı: 90W kablolu, 100W kablosuz

Redmi Turbo 5 Fiyatı

Redmi Turbo 5'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak 1999 yuan'lık bir fiyat etiketine sahip olan Redmi Turbo 4'ten yola çıkarak yeni telefonun ufak bir fiyat artışıyla 2000 yuan seviyelerinde satışa sunabileceği iddia ediliyor. Eğer fiyat iddiaları doğruysa yeni telefonun vergisiz fiyatı 11 ila 12 bin TL bandında olabilir.

Redmi Turbo 5 Tanıtım Tarihi

Yeni cihazın Mart ile Nisan 2026 tarihleri arasında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi geldiğinde yeni cihazın en iyi Xiaomi telefonları listesine girip giremeyeceği göreceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!

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