Xiaomi'den Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

Xiaomi, bütçe dostu amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Turbo 5 isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, sahip olduğu dev batarya sayesinde tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek. Yüksek hızlı şarj ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5'te 7.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi Turbo 4'te 6.550 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj tercih edilmişti. Dolayısıyla önceki modele kıyasla hem batarya hem de hızlı şarj konusunda önemli bir artış yaşanacak.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü yer alacak. Redmi Turbo 4'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve AMOLED ekran bulunuyor.

Bütçe dostu amiral gemisi Redmi Turbo 5 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Redmi Turbo 4'te bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlayacak. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Kameraya dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (11.793 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.973 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Turbo 5'in kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.