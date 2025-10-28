Motorola'nın Çok İnce Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Aşırı ince gövdesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Motorola Moto X70 Air'in global sürümü Edge 70 Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun tek çekirdek ve çoklu çekirdek performans testlerinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca global sürümün aynı işlemciyle gelip gelmeyeceği belli oldu.

Motorola Edge 70 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iPhone Air'e rakip olmaya hazırlanan Motorola Edge 70, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.333 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.154 puana ulaştı. Performans testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. 5,99 mm kalınlığında ve 159 gram ağırlığında olan Moto X70 Air'de yalnızca 12 GB RAM seçeneği tercih edilmişti.

Geekbench sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Moto X70 Air'in de aynı işlemciye sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Edge 70, pOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nite kadar parlaklık sunacak. Android 16 iişletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi yer alacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 68W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Motorola Edge 70 Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen Motorola Edge 70'in 5 Kasım'da tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Edge 70'in tasarımının Motorola Moto X70 Air'e çok benzemesi bekleniyor.