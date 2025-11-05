9000 mAh Bataryalı Ucuz Redmi Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi'nin piyasaya süreceği günün iple çekildiği telefonu Redmi Turbo 5 Pro ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Yeni bir sızıntıyla birlikte telefonun beklenenden daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Ayrıca cihazın hangi işlemciden güç alacağı gibi bazı önemli ayrıntılar da paylaşıldı.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 Pro, MediaTek Dimensity 9 serisi işlemcisi ile çalışacak. Redmi Turbo 4 Pro'da 4 nm üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinin kullanıldığını göz önünde bulunduracak olursak bu hamlenin biraz ilginç olduğu söylenebilir.

Daha önce telefonun 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ve AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı da ileri sürülmüştü. Yeni sızıntı, cihazın ultrasonik parmak izi sensörü entegre edilmiş bir şekilde geleceğini ortaya koydu.

Redmi Turbo 5 Pro'nun ayrıca 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Bu özellikler sayesinde uzun bir kullanım süresi elde ederken dev bataryayı çok kısa bir süre içinde şarj etme imkânı da elde edeceksiniz.

Telefonun kamera özellikleri belirsizliğini korumaya devam ediyor ancak fikir vermesi açısından Redmi Turbo 4 Pro'nun özelliklerine göz atabiliriz. Bu modelin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

Redmi Turbo 4 Pro ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. Redmi Turbo 5 Pro'nun da benzer seçeneklerle birlikte gelmesi muhtemel görünüyor.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Pro'nun 2299 yuan (13 bin 591 TL) civarı başlangıç bir fiyat etiketine sahip olacağı öne sürüldü ancak konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama olmadığı için telefonun farklı fiyat etiketi ile gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu durumun özellikler için de geçerli olduğunu belirtelim.