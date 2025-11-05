Motorola Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, bütçe dostu Android telefon Moto G67 Power 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Motorola'nın yeni telefonu yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto G67 Power 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

1080 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

120Hz Maksimum Ekran Parlaklığı: 1050 nit

Snapdragon 7s Gen 2 RAM: 8 GB LPDDR4x

128 GB UFS 2.2 İşletim Sistemi: Android 15

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 megapiksel

7.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 33W

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G67 Power 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1050 nit maksimum parlaklık sunuyor. 166,23 x 76,5 x 8,6mm boyutlarında olan akıllı telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim sürecilye geliştirilen bu işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Moto G86 Power 5G'de MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, bu dev batarya sayesinde tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabilecek. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Motorola Moto G67 Power 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Motorola Moto G67 Power 5G Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Moto G67 Power 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.999 rupi (7.592 TL) fiyat etiketi belirlendi. Üç farklı renk seçeneği sunan bu akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.