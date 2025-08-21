Redmi Note 15 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Xiaomi, bugün Çin’de Redmi Note 15 serisini tanıttı. Detaylarını sizlerle paylaştığımız Redmi Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerinin yanı sıra serinin standart modeli yani Redmi Note 15'te resmiyet kazandı. Note 14 5G'ye kıyasla daha büyük bir pil, daha parlak ekran ve çeşitli iyileştirmelere ev sahipliği yapan telefonun tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Redmi Note 15 Özellikleri

Redmi’nin en yeni bütçe dostu modeli Note 15, 6.77 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ve 3200 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran Full HD+ çözünürlük sunarken, parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.

Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci yer alıyor. Cihaz; 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB konfigürasyonlarıyla satışa sunuluyor. Depolama tarafında UFS 2.2, bellek tarafında ise LPDDR4X teknolojileri kullanılıyor

Redmi Note 15, kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile çıkıyor. Arka tarafta 50 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip Light Fusion 400 ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik öz çekim kamerası mevcut.

5800 mAh batarya ile gelen telefon, 45W hızlı şarj ile 18W kablolu ters şarj desteği sunuyor. Ayrıca IP66 sertifikası, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, kızılötesi sensör, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi özelliklerle donatılmış durumda.

Cihaz; Gece Siyahı, Gökyüzü Mavisi ve Yıldız Beyazı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Fiyatlandırma ise şu şekilde: