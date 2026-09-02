En İyi Orta Segment Telefonlar: İlk 3'te 16 GB RAM'li Telefon Var

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Böylece geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamında MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler mevcut. Listede Xiaomi, Redmi, iQOO ve OPPO tarafından üretilen pek çok telefon bulunuyor. Peki, orta sınıfın en iyi Android telefonları hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

AntuTu tarafından paylaşılan listede Honor 600 Pro ilk sırada yer aldı. Bu telefon 2 milyon 187 bin 704 puana ulaştı. İkinci sırada 2 milyon 145 bin 230 puan ile OPPO Reno 16 konumlandı. Bu telefonu 2 milyon 132 bin 203 puan ile OPPO K15 Pro takip etti. Dördüncü sırada ise 2 milyon 130 bin 437 puan ile Honor Win Turbo bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde 2 milyon 187 bin 704 puana ulaşan Reno 16'da Dimensity 8550 Super işlemcisi mevcut. Bu işlemci, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i bile ortalama 59 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi 17T gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. AnTuTu testinde telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Telefon performans testinde 2 milyon 83 bin 881 puana ulaştı.

Redmi Turbo 5'te Hangi İşlemci Var?

Redmi Turbo 5'te MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi mevcut. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hııznda çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i bile ortalama 43 FPS'te çalıştırabiliyor. AnTuTu testinde telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OPPO K13 Turbo'nun İşlemcisi Nasıl?

OPPO K13 Turbo'da Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından geliştirilen işlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. AnTuTu testinde telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OPPO Reno 15 Pro'da Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde 2 milyon 116 bin 989 puana ulaşan Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin tamamında MediaTek tarafından geliştirilen işlemcilere sahip telefonlar bulunuyor. Bu, MediaTek'in oldukça güçlü orta segment işlemcilere sahip olduğunu gösteriyor. Öyle ki son sırada yer alan Dimensity 8450 işlemcili telefon bile 2 milyon puan aldı. Listede yer alan telefonlar, pek çok oyunu kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor.