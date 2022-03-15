RedmiBook Pro 2022'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi’nin resmî markası Redmi, bu hafta yeni bir dizüstü bilgisayarın tanıtımını gerçekleştirecek. Şirket tarafından Weibo’ya yapılan açıklamaya göre RedmiBook Pro 2022 adını taşıyan dizüstü bilgisayar 17 Mart’ta tanıtılacak.

Redmi'nin Weibo'ya yaptığı açıklama şu şekilde:

"RedmiBook Pro, bu sefer çok sevdiğiniz ince dizüstü bilgisayarlarının performanslarını zirveye çıkarabilecek seviyeye ulaşıyor. RedmiBook Pro, size hayalinizin ötesinde bir performans sunacak."

RedmiBook Pro 2022'nin Sızan Özellikleri

RedmiBook Pro 2022, kısa süre önce Geekbench’in performans testine sokulmuş ve Intel’in 12. nesil Core i7-12650H işlemcisine sahip olduğu görülmüştü. 10 çekirdekli işlemcide 6 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bilgisayar tek çekirdekte 1800, çok çekirdekte ise 11872 puan almayı başarmış. Buna ek olarak Redmi CEO'su Lu Weibing, dizüstü bilgisayarın ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirecek gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacağını söyledi. Çinli şirketin 17 Mart'taki bu etkinlikte ayrıca 100 inçlik bir akıllı TV'nin tanıtımını da yapması bekleniyor.

RedmiBook Pro 2022 hakkında başka resmî bir bilgi bulunmuyor ancak yapılan açıklama ve Geekbench sızıntıları, kullanıcıları hem ince ve hafif hem de güçlü bir dizüstü bilgisayarın beklediğini gösteriyor.