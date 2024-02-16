Reeder Kendi Kripto Parasını Çıkarmaya Hazırlanıyor: ReeCoin Geliyor!

Teknoloji sektöründe başarılı üretimler yapan Reeder firması, rekor katılımla halka arzını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şimdi de kripto para dünyasında halka açılmaya hazırlanan şirket, önümüzdeki haftalarda kendi kripto parasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araç sektörüne de gireceğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Reeder, teknolojinin her alanına dahil olmasıyla rakiplerinden farklı bir yol izliyor. Şirket, KAP başvurusu, kripto para piyasasına yeni bir model gireceğini gösteriyor.

Reeder'ın Kripto Parası: ReeCoin

Reeder'ın Ethereum ağı üzerinden geliştirdiği ReeCoin, toplamda 500 milyon adet olacak ve 105 milyonu özel ve halka açık şeklinde iki fazda satışa çıkacak. Belirli bir süre sonra kendi blok zincirini faaliyet sokacak olan ReeCoin, yakım mekanizmasına sahip olacak.

Bu mekanizma sayesinde hem miktar azalacak hem de değer kaybı yaşanmayacak. ReeCoin, aynı zamanda firmanın ekosisteminde bir dijital para olarak da kullanılabilecek. Teknolojik ürünlerde özel indirim başta olmak üzere stake yapanlara bonus puanlar da verilecek.

Yüksek işlem hızı, düşük işlem ücreti gibi fırsatlar da Reeder kullanıcılarının avantajlarından sadece birkaçı olacak. Gelecek dönemde de çıkarmayı düşündüğü elektrikli araba projesinde ReeCoin'in rolü tam olarak nasıl olur bilinmiyor.

ReeCoin'in, bu ayın sonunda veya bir sonraki ay piyasaya çıkması bekleniyor.