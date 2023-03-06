Rekabet Kurulu, Elon Musk'a Para Cezası Verdi!

Twitter Inc.'in tek kontrolünün devralınmasının Rekabet Kurulu'nun izin olmadan yapılması, Elon Musk'ın Türkiye'deki gayrisafi gelirin binde biri oranında para cezası almasına yol açtı.

Elon Musk'a Verilen Ceza

Bahsi geçen devralınma işleminin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca resmen incelenmesine karar verildi.

İnceleme sonrasında Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'a kanunun 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan "2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devalmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında izne tabi olduğuna karar verilmesi ile para cezası verdi.

Paylaşılan habere göre Kurul, işlem sonucunda mevcut olan rekabetin ciddi oranda azaltımasının söz konusu olmamasıyla işleme izin verilmesine yönelik bir karar da aldı.

Aynı zamanda dosya konusu işlemin Rekabet Kurulu'nun izni olmamasından kaynaklı ilgili kanunun 16. maddesindeki "İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi" ifadesine dayanarak Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gelirin binde biri oranında idari para cezası uygulandı.