Google, Rekabet Kurulu'nun Menziline Girdi! Soruşturma Başladı

Google, bir kez daha "tekelleşme" iddiasıyla gündemde. Bu defa peşine düşen Türkiye'nin Rekabet Kurulu oldu. Kurul, Google'ın uygulama mağazası Play Store üzerinden sunduğu ödeme hizmetlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında; şirketin başka ödeme altyapılarına yer vermediği, böylece uygulama geliştiricilerini Google'a ait ödeme altyapılarını kullanmaya zorladığı iddiasını araştırıyor.

Google, Diğerlerini Dışlayan ve Sömüren Bir Yapıya Sahip Olabilir

Google'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca; başka ödeme kanallarını dışladığı ve sömürücü hareketlerde bulunduğu düşünülüyor. Kurumun daha önce başlattığı Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi sırasında Google'ın uygulama içi satın alma süreçlerinde sınırlamalar getirdiği tespit edilmişti.

Rekabet Kurulu, 7 Ağustos 2025'te aldığı karar kapsamında Google'ın Google Play Faturalandırma (Google Play Billing) sistemini yakın mercek altına aldı. Böyle bir kararın alınma sebebi ise şirketin, geliştirici ve kullanıcıların alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgi almasını engellediği iddialarının baş göstermesiydi.

İddiaların ardından Google'ın gerçekten alternatif ödeme kanallarının tanıtılmasına engel olduğu ortaya çıktı. Kurul, araştırmalar son bulduğu vakit Google hakkındaki kararını tebliğ edecek.