Rekabet Kurulu, Meta'ya Günlük 4,8 Milyon TL Ceza Verdi!

Rekabet Kurulu, WhatsApp'ın 2021 yılında yazılım güncellemesi yoluyla veri paylaşımı yükümlülüğüne ilişkin soruşturmanın ardından Meta'ya günlük 4,8 milyon TL para cezası verdi.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Kurul, Meta'nın WhatsApp kullanıcılarının verilerini diğer hizmetlerde kullanmayı durdurmasını ve tüm kullanıcıları bilgilendirmesini gerektiren geçici bir tedbir kararı aldı.

Meta, güncellemenin Türkiye'de uygulanmayacağını, kullanıcıların rutin bir şekilde uygulamaları kullanmaya devam etmesine izin verileceğini ve Türk kullanıcılara herhangi bir onay talebi gönderilmeyeceğini iddia etti.

Meta Soruşturma Kararlarına Uymadı

Soruşturma sonucunda Meta'ya Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan veri toplayarak rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 346 milyon TL para cezası verildi.

Meta'ya 9 Aralık 2023 tarihine kadar ihlali düzeltmesi, pazar rekabetini teşvik etmesi ve bir uyum planı sunması talimatı verildi ancak Meta'nın önerileri yetersiz bulundu ve 12 Aralık 2023 tarihinden itibaren tatmin edici bir çözüm sunulana kadar günlük para cezası uygulanmasına karar verildi. Ceza şimdiden 140 milyon lirayı aşmış durumda.

Dijital Piyasalar Kanunu'ndaki benzer yükümlülüklere ilişkin olarak Meta ile AB Komisyonu arasındaki düzenlemelerin niteliği, şirketin Türkiye'ye önerdiği çözümü beklerken belirsizliğini koruyor.

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