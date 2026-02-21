Rekabet Kurulu, Spotify'a "İncellemeyi Engelleme" Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, Spotify'ın İstanbul ofisine bir inceleme heyeti gönderdi. İddiaların temelindeyse sanatçılar arasında ayrımcılık yapma, telif ücretlerinin dağılımını etkileme potansiyeli olan yıkıcı fiyatlandırma gibi rekabete aykırı stratejiler uygulaması yer alıyordu. Bu konu hakkında başlatılan inceleme doğrultusunda ofise giden heyet, çeşitli isim, bilgi ve belgeleri talep etti.

Spotify, heyetin talebine beklendiği şekilde karşılık vermedi. Kurul, şirketin inceleme yapılmasının önünde engelleme oluşturması gerekçesiyle ciddi bir para cezası uygulama kararı aldı. Ayrıca şirkete alınan bu karara itiraz etmesi için hak tanındı.

Spotify Neden Para Cezası Aldı?

Rekabet kurulu tarafından paylaşılan bilgilere göre Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ'ye, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında ön araştırma başlatılmıştı. Bu araştırma kapsamında Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde rekabeti engellemeye yönelik herhangi bir uygulamanın olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyordu.

Gerek çalma listelerinde gerek algoritma özelinde sanatçıların arasında ayrımcılık yapma gibi iddialar söz konusuydu. Bu doğrultuda İstanbul ofisine gönderilen inceleme heyeti, iddialara konu olan isimlerin yanı sıra çeşitli bilgi ve belgeler gibi taleplerde bulundu ancak heyetin taleplerine tam olarak karşılık verilmedi. İnceleme heyeti, söz konusu istekler karşılanmadan incelemenin tamamlanamayacağını belirtti.

Spotify'ın bir uluslararası şirket olması sebebiyle yeterince uzun bir süre tanındığını belirten inceleme heyeti, buna rağmen olumsuz cevap verildiğini belirterek "Yerinde incelemenin engellendiği değerlendirmektedir" ifadesini kullandı.

Spotify'a Ne Kadar Para Cezası Verildi?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir ihlal olarak değerlendirilen bu durum, beraberinde para cezasını getirdi. Kurul tarafından alınan karara göre şirkete 2024 yılı gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında bir para cezası uygulanacak.

Aynı kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB'den oluşan ekonomik bütünlüğe her bir gün için 2024 yılında elde edilen yıllık gayri safi gelirlerinin on binde beşi oranında günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Spotify'ın 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde itirazda bulunma imkânı bulunuyor.