KVKK Duyurdu: TikTok, Instagram, X ve Dahası İçin İnceleme Başlatıldı

Sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeler gündemdekini yerini korumaya devam ederken Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Instagram, TikTok, X, YouTube ve daha birçok popüler platform için inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada bu kararın arkasında hangi gerekçenin olduğu bilgisine de yer verildi.

KVKK, Sosyal Medya Platformları İçin Neden İnceleme Başlattı?

KVKK, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyeti gerekçe göstererek TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X (eski adıyla Twitter) ve Discord gibi platformlar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu inceleme kapsamında çocuklara ait verilerin nasıl toplandığı, işlendiği ve saklandığı ayrıntılı bir şekilde ele alınacağına işaret edildi.

İlginç bir şekilde Türkiye'de uzun bir süredir erişime kapalı olmasına rağmen Discord da inceleme başlatılan platformlar arasında yer alıyor. Hatırlayacak olursanız bu platform, 9 Ekim 2024 tarihinde 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. O zamandan bu yana platforma Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Buna rağmen Discord'da inceleme sürecine dahil edildi.

Sosyal Medyada Anonimlik Bitecek mi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yaptığı açıklamada uzun süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'a konuk olan Gürlek, sosyal medyada anonimliğin sona ereceğinin sinyallerini verdi. Herkesin gerçek adı ve soyadıyla paylaşım yapacağı bir döneme işaret eden Gürlek, "Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in belirttiği yeni sosyal medya düzenlemesinden sonra vatandaşlara gerçek hesaba geçmeleri için bir süre tanınacak. Belirtilen sürenin ardından ad ve soyad içeren bir hesap kullanılmaya başlanmazsa hesaplar silinecek. Bu düzenleme, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar için de geçerli olacak. Pasaport ile kimlik doğrulaması yapabilecekler. Teknik detaylar ise paylaşılmadı.