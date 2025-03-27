Rekabet Kurumu, Apple'a Soruşturma Açtı! Ciddi Cezalar Yolda

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin (Apple), yeniden satıcıların fiyatlarını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Bu bağlamda Apple markasını taşıyan ürünlerin yeniden satış fiyatları ve kampanya koşullarının belirlenmesi ile geri alım pazarındaki fiyatlandırmanın koordine edilmesi gibi konular soruşturma kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Sadece Apple da değil, başka dört diğer teknoloji şirketi de aynı sebepten ötürü gözetim altında tutuluyor. Şirketlerin listesi:

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Getmobil Teknoloji A.Ş.

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. A.Ş.

Easycep Bilişim ve Ticaret A.Ş.

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

İhlal Tespit Edilirse Ciddi Yaptırımlar Gelecek

Soruşturma, 27 Şubat 2025 tarihli toplantıda alınan karar ile resmen başlatıldı.

Soruşturma nihayete erdiği zaman firmaların rekabet kurallarını ihlal edip etmediği ortaya çıkacak ve şayet ihlal tespit edilirse, Apple ve diğer şirketlere ciddi yaptırımlar gelecek.