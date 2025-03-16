Rekabet Kurumu, Netflix, Disney+, Prime Video, Exxen, BluTV ve GAİN'e Soruşturma Açtı!

Son dönemde ülkemizde faaliyet gösteren dev teknoloji ve sosyal medya şirketlerine yönelik kapsamlı soruşturma ve davalarla gündeme gelen Rekabet Kurumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kurum, kısa bir süre önce popüler dijital içerik platformları Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, GAİN ve Prime Video'ya yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hem ülkemizden hem de tüm dünyada faaliyet gösteren 6 büyük film ve dizi platformuna açılan soruşturmada, bu platformların oyuncu kadrolarında ayrımcılık yapıp yapmadığı gibi konular mercek altına alınacak.

Rekabet Kurumu Dijital Platformlara Neden Soruşturma Açtı?

Rekabet Kurumu, konu hakkında yaptığı açıklamada film ve dizi gibi kreatif içeriklerin yayınlandığı abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğine yönelik olarak başlatılan ön araştırma sonucu elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Türkiye'de faaliyet gösteren bazı platformlara yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurumun soruşturmada Netflix, Disney+, Exxen, Blu TV, GAİN ve Prime Video platformlarının inceleyeceği belirtilirken, soruşturma kapsamında özellikle Netflix'in içeriklere ilişkin yaptığı lisans anlaşmalarında ve oyuncular, yönetmenler gibi yetenek kadrosuyla yaptığı münhasırlık koşulları ile Türkiye’deki yapımcılar ve orijinal içeriklerde yer alan oyuncular arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı ve kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımlar aleyhine kayırıp kayırmadığının da inceleneceği bildiriliyor.

Bunun yanı sıra, Disney+, Exxen, GAİN, Prime Video ve BluTV’nin içerik sağlayıcıları ve yetenek kadrosu ile yaptığı münhasır anlaşmalar ve rekabeti kısıtlayan diğer anlaşma ve uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri de Kurum tarafından soruşturma kapsamında araştıralacak.

Peki siz Rekabet Kurumu'nun dijital içerik platformuna yönelik başlattığı soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...