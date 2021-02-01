Rekabet Kurumu Philips Hakkında Soruşturma Başlattı!

Rekabet Kurumu Philips tarafına soruşturma açtı. Kurumun web sitesinde yayına aldığı duyuruya göre Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin ve yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek amacı ile 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içinde bulunduran başvuru ile ilgili yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurumu Philips Tarafına Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumunun resmî web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kurum tarafından bir süredir inceleme altında olan Türk Philips Ticaret A.Ş. ve yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvurunun karara bağlandığı ifade edildi.

Kurum, ön araştırma süresi boyunca elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 07.01.2021 tarihli toplantısında tartışarak bir sonuca vardı. Kurum, bulguların ciddi ve yeterli seviyede olduğunu belirterek Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasında karar kılındığı bilgisini paylaştı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: