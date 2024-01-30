Rekabet Kurumu'ndan Popüler E-ticaret Sitesine Soruşturma Başladı!

Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'nin faaliyetleri üzerine bir soruşturma başlattığını duyurdu. Rekabet Kurumu'nun resmi web sitesinde yayımlanan bildiriye göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

Çiçeksepeti'ne yöneltilen suçlama, platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayilerini avantajlı konumda tutmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği yönündedir.

Yapılan ön araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendiren Kurul, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun aldığı soruşturma kararı, şirketin Kanun'u ihlal ettiği anlamına gelmemekle birlikte, yapılan incelemenin detaylı bir şekilde devam edeceğini ve Çiçeksepeti'nin rekabet politikalarıyla uyumlu bir şekilde faaliyet gösterip göstermediğinin araştırılacağını gösteriyor.