Rekabet Kurumu Mackolik'e Soruşturma Açtı: Peki Neden?

Bildiğiniz üzere Mackolik ülkemizde en popüler canlı skor platformlarından bir tanesi. Birçok insan futbol bahis programı, canlı maç sonuçları ve spor haberlerini Mackolik üzerinden takip ediyor.

Yeni gelen habere göre Rekabet Kurumu, Mackolik'in Nesine ile iş birliği yaptığını düşünüyor. Bu sebeple platforma 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğini öğrenmek için soruşturma açıldı.

Nesine Reklamları Hakkında Geçici Tedbir Kararı!

Rekabet Kurumu, Mackolik'in internet sitesi ve mobil uygulamasındaki Nesine reklamlarının rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma geldiğini düşünüyor. Bu sebeple Mackolik’in Nesine reklamlarını gözden geçirmesi isteniyor.

Sitedeki reklamları, rakipleri karşısında ayrıma sebep olamayacak şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor.

Mackolik'in Rekabet Kurumununun belirlediği şartlara göre düzenlemeleri gerçekleştirerek 30 gün içinde kuruma rapor sunması gerekiyor.

Mackolik'in yapacağı ilk şey, bahis firmalarının gösteriminin hiçbir ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanmasını sağlamak olacak.

İşte Rekabet Kurumunun Mackolik'e verdiği direktifler:

"NESİNE’nin, MAÇKOLİK ve SAHADAN internet siteleri ile mobil uygulamalarında bulunan banner ve pop-up adı verilen reklam alanlarındaki görünürlüğünün, NESİNE’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde, MAÇKOLİK’in belirleyeceği somut bir ölçüt kullanılarak sınırlandırılması; söz konusu sınırlandırmanın ve ölçütünün ayrıcalıklı olmayacak şekilde nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Kuruma tevsik edilmek üzere sunulması;



Ayrıca MAÇKOLİK’in MAÇKOLİK ve SAHADAN internet siteleri ile mobil uygulamalarında banner ve pop-up alanlarında izlediği prosedürleri gözden geçirmesi, sanal bahis bayileri arasında ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve soruşturma süresi boyunca, NESİNE’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlayacak algoritmaların işleyişi hakkında Kurum’a her ayın 10. gününe kadar teknik rapor sunulması OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

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