Türkiye'den Google'a Milyarlarca TL'lik Dev Para Cezası: Nedeninin Arkasında YouTube Yatıyor!

Son yıllarda pek çok teknoloji ve sosyal medya şirketine verdiği para cezaları ve uyguladığı yaptırımlarla tanıdığımız Rekabet Kurumu, son kararını Google'a verdi. Kurum, kısa bir süre önce açtığı soruşturma kapsamında teknoloji devini rekabet kurallarına aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle büyük bir para cezasına çarptırdı.

Yapılan açıklamaya göre Google, çeşitli platformlarındaki reklam uygulamalarında rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Söz konusu platformlar arasında YouTube'da var.

Google, YouTube'da Uyguladığı Reklam Politikası Nedeniyle 2.6 Milyar TL Para Cezasına Çarptırıldı

Rekabet Kurumu, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde avantajlı pozisyonunu kötüye kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ABD merkezli teknoloji devi Google’a 2,6 milyar TL'lik idari para cezası çarptırıldığını açıkladı.

Mayıs 2023 tarihinde başlayan soruşturmada Google'ın bünyesinde bulundurduğu reklam politikaları incelendi. Özellikle firmanın çatısı altında yer alan YouTube'un reklam politikalarında rekabet kurallarına aykırı bir dizi uygulama tespit edildi. İddialara göre şirket, YouTube'da yalnızca kendisine müşteri olan markaların reklamlarını yayınlanıyordu.

Soruşturma kapsamında incelenen bir diğer iddia ise Google’ın tekelleşen yapısıyla kendi ürün ve hizmetlerine avantaj sağladığı düşüncesiydi. Rekabet Kurumı, Google’ın bu alanda da uyguladığı reklam politikalarında rekabet kurallarına ayrıkırı davranış gösterdiğine karar verildi.

Kurum bu bağlamda, 12 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda Google’a, 2.607.563.963,59 TL tutarında idari para cezası verilmesini.karar kıldı. Bununla birlikte teknoloji devinin altı ay içerisinde üçüncü taraf çevrim içi reklam hizmetlerini üçüncü taraf müşterilerine daha adil bir şekilde sunması gerektiği belirtildi.

Peki siz Google'a verilen para cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...