Rekabet Kurumu, Storytel’e Karşı Soruşturma Başlattı!

Popüler kitapların neredeyse pek çoğunun seslendirilmiş halini Storytel'de bulabiliyoruz. Ancak Rekabet Kurumu'na göre bu tarz anlaşmalara bağlı olarak çalışan şirketler, rekabete aykırılık yapıyor. Storytel'in de sesli kitapların çoğunu kendisinin üstlenmesinin rekabete aykırılık olduğunu söyleyen kurum, uygulamaya karşı soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Storytel'in rakip firmaların piyasaya girmelerini engelleyecek şekilde çalışmalar yürüttüğünü düşündüğü için 06.04.2023 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda soruşturma açmak için yeterli bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Soruşturma Gerekçeleri Neler?

Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili açıklamaları şunlar oldu:

"Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 06.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-17/301-M sayı ile karar vermiştir."

Madde 4 ve Madde 6'da Ne Anlatılıyor?

Yapılan açıklamaya göre Rekabetin Korunması Kanunu'nun 4. ve 6. maddelerine dayanarak Storytel'e soruşturma açılmış. Peki bu maddelerdeki kurallar neler?

Madde 4: Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Madde 6: Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Soruşturma sonucunun Storytel'in aleyhine işlemesi durumunda idari para cezası kesilebilir.

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