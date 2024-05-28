Reklam Engelleyici Kullananlar Artık YouTube'u Hiç Kullanamayacak: Yeni Önlem Devrede!
YouTube'u reklam engelleyici kullanmak artık tamamen imkansız bir hale geliyor. Şirket yeni önlemini devreye soktu. İşte detaylar!
YouTube'un çok uzun bir süredir reklam engelliyici kullanan kullanıcılarla mücadele etmek üzere çalıştığını biliyoruz. Reklam engelleyici kullanımına izin vermemeye hazırlanan YouTube, sonunda amacına ulaşmış gibi görünüyor.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında platformda reklam engelleyici kullananların sadece hizmet şartlarını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda içerik üreticilerinin ödeme almasını dahi engelliyordu. Sonrasında da daha farklı engellemeler gelmeye başladı.
En İyi Ücretsiz VPN Programları (PC/Mac/Android/iOS)
Mac, Android, iOS ve PC için en iyi ücretsiz VPN programları neler? Bu yazıda herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz başarılı programları sıraladık.
Reklam Engelleyici Kullananlar YouTube Kullanamıyor
YouTube, kullanıcıların Premium abone olmalarını sağlamak amacıyla reklam engelleyicilerin kullanılmasına engel olmaya başladı. Başlangıçta bir şekilde video izlenebiliyor olsa da bu yılın başından itibaren reklam engelleyici kaldırılmadığı sürece videoların yüklenme süresinde büyük bir yavaşlık söz konusu oluyordu.
Şimdi ise artık daha fazlası devreye girmiş durumda. Eğer reklam engelleyiciyi aktif ederek YouTube'da bir video açıyorsunuz o videonun anında sona atlamış olduğunu ve sanki izlenmiş gibi göründüğünü göreceksiniz. Reklam engelleyici kaldırıldığında ise videonun tamamı normal bir şekilde izlenebiliyor.
New Youtube adblock weird behaviour - video automatically skips to the end
byu/SDHD4K inyoutube
Bu durumu ise ilk olarak bir Reddit kullanıcısı keşfediyor ve ekran kaydı alarak bunun nasıl gerçekleştiğini takipçileri ile paylaşıyor. Videoda da görüldüğü gibi reklam engelleyici aktif olduğu zaman açılan video anında sona atlıyor ve videoyu izlemek mümkün olmuyor.
Şu an reklam izlememek için Premium abone olmaktan başka çare yok gibi görünse de Android Police geçici bir çözüm önerisinde bulunuyor. Eğer VPN ile ülkeyi Arnavutluk olarak değiştirirseniz YouTube'da reklam görünmez. Bunun sebebi de YouTube reklam platformunun Arnavutça'yı desteklememesinden kaynaklanıyor.