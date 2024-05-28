Reklam Engelleyici Kullananlar Artık YouTube'u Hiç Kullanamayacak: Yeni Önlem Devrede!

YouTube'un çok uzun bir süredir reklam engelliyici kullanan kullanıcılarla mücadele etmek üzere çalıştığını biliyoruz. Reklam engelleyici kullanımına izin vermemeye hazırlanan YouTube, sonunda amacına ulaşmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında platformda reklam engelleyici kullananların sadece hizmet şartlarını ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda içerik üreticilerinin ödeme almasını dahi engelliyordu. Sonrasında da daha farklı engellemeler gelmeye başladı.

Reklam Engelleyici Kullananlar YouTube Kullanamıyor

YouTube, kullanıcıların Premium abone olmalarını sağlamak amacıyla reklam engelleyicilerin kullanılmasına engel olmaya başladı. Başlangıçta bir şekilde video izlenebiliyor olsa da bu yılın başından itibaren reklam engelleyici kaldırılmadığı sürece videoların yüklenme süresinde büyük bir yavaşlık söz konusu oluyordu.

Şimdi ise artık daha fazlası devreye girmiş durumda. Eğer reklam engelleyiciyi aktif ederek YouTube'da bir video açıyorsunuz o videonun anında sona atlamış olduğunu ve sanki izlenmiş gibi göründüğünü göreceksiniz. Reklam engelleyici kaldırıldığında ise videonun tamamı normal bir şekilde izlenebiliyor.

Bu durumu ise ilk olarak bir Reddit kullanıcısı keşfediyor ve ekran kaydı alarak bunun nasıl gerçekleştiğini takipçileri ile paylaşıyor. Videoda da görüldüğü gibi reklam engelleyici aktif olduğu zaman açılan video anında sona atlıyor ve videoyu izlemek mümkün olmuyor.

Şu an reklam izlememek için Premium abone olmaktan başka çare yok gibi görünse de Android Police geçici bir çözüm önerisinde bulunuyor. Eğer VPN ile ülkeyi Arnavutluk olarak değiştirirseniz YouTube'da reklam görünmez. Bunun sebebi de YouTube reklam platformunun Arnavutça'yı desteklememesinden kaynaklanıyor.