Reklam Engelleyicileri Sınırlayan Google Chrome Güncellemesi Geliyor! Peki Ne Zaman?

Geçtiğimiz sonbaharda Google, Chrome'daki Manifest V2 uzantıları için desteğini 2023 yılında sonlandırmaya başlayacağını duyurmuştu. Bunun reklam engelleyiciler de dâhil olmak üzere birçok popüler uzantı üzerinde büyük ölçüde olumsuz bir etkisi olacağı için tepkiler gelmişti. Google tepkilerin ardından Manifest V3'e geçişi erteledi ancak bu planları iptal etmedi ve geçen hafta şirket geçiş sürecinin tekrar başladığını duyurdu.

Ürün müdürü David Li'ye göre Google, Haziran 2024 gibi erken bir tarihte Chrome'un kararlı sürümlerinin öncesi için Manifest V2 uzantılarını devre dışı bırakmaya başlayacak. Bu da Dev, Canary ve Beta kanallarında Chrome 127 ya da daha yenisini kullanan herkesin ilk erişimi kaybedenler olacağı anlamına geliyor.

Haziran 2024'de Reklam Engelleyiciler Artık Çalışmayabilir

Önceden yüklenmiş Manifest V2 uzantıları otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve kullanıcılar Chrome Web Mağazası'ndan da herhangi bir Manifest V2 uzantısı yükleyemeyecek.

Google ayrıca Manifest V2'den Manifest V3'e geçişi yeniden başlatmadan önce uzantı geliştiricilerinin endişelerini giderdiğini söylüyor.

Hâlâ resmi bir kanıt olmasa da bu geçiş sonrası reklam engelleyicilerin büyük ölçüde sınırlanacağı veya engelleneceği düşünülüyor. Öyle ki şirket çoktan YouTube'ta reklam engelleyici kullananlara bir dizi sınırlamalar uygulamaya başladı ve yakında bunu Google Chrome üzerinden de yapması oldukça muhtemel.

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