Reklam Kurulu, Hepsiburada'ya 1.7 Milyon TL Ceza Kesti: İşte Nedeni!

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın “efsane kasım” kampanyası kapsamındaki gösterilen indirimleri aykırı olduğunu gerekçe göstererek Hepsiburada’ya para cezası verdi.

Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın efsane kasım kapsamında gösterdiği kampanyaların aldatıcı olduğunu belirtti. Kurulun yayınladığı bültene göre Hepsiburada toplamda 10 farklı aldatıcı kampanya gerekçesiyle “1 milyon 735 bin 640 TL” idari para cezasına çarptırıldı.

Reklam Kurulu’ndan Hepsiburada’ya 1,7 Milyon TL’lik Ceza

Yanıltıcı olduğu konusunda belirlenen kampanyaların “30 günün en düşük fiyatı” kuralını ihlal ettiği, kampanyalarda indirimsiz ürünlerin bulunduğu ve indirim öncesi süresi ve stok miktarının söylenmediği belirtildi.

Hepsiburada’nın efsane kasım kapsamında yanıltıcı olduğu tespit edilen ve ceza kesilen 10 kampanyası ise şu şekilde:

Efsane Cuma 20-26 Kasım Huawei telefon ve aksesuarlarda süper fiyatlar

Efsane ürünlerde efsane indirimleri kaçırma

Elektrikli küçük ev aletlerinde %11 net efsane indirim

Elektronik ürünlerde yılda bir kez gelen efsane indirimler

Çok satan petshop ürünlerinde süper fırsatlar. Tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim

Fairy bulaşık deterjanlarında sepette %20 net indirim

Philips Brand Days kampanyası

Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %25 net indirim

Seçili kağıt ürünlerinde sepette %25 indirim

Yataklarda kupon yağmuru fırsatları

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