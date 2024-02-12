Reklam Kurulu, Hepsiburada'ya 1.7 Milyon TL Ceza Kesti: İşte Nedeni!
Reklam Kurulu, popüler alışveriş uygulaması Hepsiburada’ya yüksek tutarda bir ceza kesti. İşte detaylar!
Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın “efsane kasım” kampanyası kapsamındaki gösterilen indirimleri aykırı olduğunu gerekçe göstererek Hepsiburada’ya para cezası verdi.
Reklam Kurulu, Hepsiburada’nın efsane kasım kapsamında gösterdiği kampanyaların aldatıcı olduğunu belirtti. Kurulun yayınladığı bültene göre Hepsiburada toplamda 10 farklı aldatıcı kampanya gerekçesiyle “1 milyon 735 bin 640 TL” idari para cezasına çarptırıldı.
Reklam Kurulu’ndan Hepsiburada’ya 1,7 Milyon TL’lik Ceza
Yanıltıcı olduğu konusunda belirlenen kampanyaların “30 günün en düşük fiyatı” kuralını ihlal ettiği, kampanyalarda indirimsiz ürünlerin bulunduğu ve indirim öncesi süresi ve stok miktarının söylenmediği belirtildi.
Hepsiburada’nın efsane kasım kapsamında yanıltıcı olduğu tespit edilen ve ceza kesilen 10 kampanyası ise şu şekilde:
- Efsane Cuma 20-26 Kasım Huawei telefon ve aksesuarlarda süper fiyatlar
- Efsane ürünlerde efsane indirimleri kaçırma
- Elektrikli küçük ev aletlerinde %11 net efsane indirim
- Elektronik ürünlerde yılda bir kez gelen efsane indirimler
- Çok satan petshop ürünlerinde süper fırsatlar. Tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim
- Fairy bulaşık deterjanlarında sepette %20 net indirim
- Philips Brand Days kampanyası
- Madame Coco ev ve yaşam ürünlerinde sepette %25 net indirim
- Seçili kağıt ürünlerinde sepette %25 indirim
- Yataklarda kupon yağmuru fırsatları
Hepsiburada Premium Üyelik İptali Nasıl Yapılır?
Hepsiburada Premium üyelik iptali işleminin hızlıca yapılabilmesini sağlıyor. Böylelikle çeşitli avantajlar sunan ücretli abonelik servisini kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler üyeliğini iptal edebiliyor.
Hepsiburada’nın efsane kasım kampanyası dahilinde alışveriş yaptınız mı? Aşağıdaki yorumlar bölümünü kullanarak bizlere yazabilirsiniz.
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