Reklamsız Uygulamalara Bir Yeni İsim Eklendi: Reklamsız TikTok Ücreti Ne Olacak?

YouTube, Netflix, Spotify gibi birçok uygulama belirli bir ücret karşılığında reklamsız kullanım rahatlığını sunuyorlar. TikTok yakında reklamsız versiyonunu belirli bir ücret karşılığında kullanıma sunacağını açıkladı.

İlk olarak Android Authority tarafından bildirildiği üzere, TikTok uygulamasındaki kod, TikTok'un ABD'deki kullanıcılar için reklamsız bir abonelik katmanını test etmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Reklamsız TikTok Ücreti Belli Oldu mu?

Aboneler 4,99 ABD doları karşılığında TikTok'ta reklamsız bir deneyim elde edebilir; görünüşüne bakılırsa. Elbette abonelik yalnızca TikTok tarafından sunulan reklamları kapsıyor gibi görünüyor; etkileyici pazarlamanın tek seferlik reklamlarını veya kampanyalarını kapsamıyor.

Bu nedenle, aralarında Charli D'Amelio gibi ünlü isimlerin de bulunduğu, marka sponsorluklarını açıklamayı başaramayan TikTok kullanıcılarıyla mücadelede pek bir işe yaramayacak.

Standard Media Index, Kasım ayı itibarıyla TikTok'un ana kuruluşu ByteDance'in sosyal medyadaki büyük ajans harcamalarındaki payının %11'e ulaştığını belirtti.

En çok harcama yapanlar arasında Pepsi, DoorDash, Amazon ve Apple gibi şirketlerin yer aldığını bildirdi. Reklamsız bir katmanın bu gelirin herhangi birinin yerini anlamlı bir şekilde alıp alamayacağı ise henüz belli değil.

Siz TikTok aboneliği alır mısınız? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.