FC 25'e Yeni Rakip: Türkçe Dil Destekli Futbol Oyunu Ön Siparişe Açıldı

EA SPORTS FC 25'e rakip olmaya hazırlanan Rematch ön siparişe açıldı. Bunnula birlikte oyunun fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oldu. Steam sayfasında yer alan bilgilere göre yeni futbol oyunu Türkçe arayüz ve alt yazı desteği ile birlikte gelecek.

Rematch Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

Çevrim içi tabanlı futbol oyunu Rematch Steam'de 14,99 dolar (570 TL), PlayStation mağazasında 879 TL, Xbox mağazasında ise 599 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Game Pass aboneleri ekstra ücret ödemeden oyuna ilk günden erişebilecek.

Sifu'nun yapımcısı Sloclap tarafından geliştirilen oyunun Pro sürümü Steamde 19,99 dolar (760 TL), PlayStation mağazasında 1.199 TL, Xbox mağazasında ise 800 TL fiyata sahip. Pro sürüm oyuna üç gün önce oynamaya başlama imkânı dahil çeşitli avantajlar sunuyor.

Rematch Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Rematch 19 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulacak.

Rematch Minimum Sistem Gereksinimleri