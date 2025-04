1.976 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez altı farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında DreadOut 2 öne çıkıyor. Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden DreadOut 2 etkileyici atmosferi ve başarılı oynanışıyla öne çıkıyor.

Endless Space - Definitive Edition da ücretsiz dağıtılıyor. En iyi strateji oyunları arasında yer alan uzay temalı yapım 77 Metacritic puanına sahip. AMPLITUDE Studios tarafından geliştirilen oyun 2012 yılında satışa sunuldu.

Point & click türünü seven oyunculara hitap eden New York Mysteries: Power of Art Collector's Edition da bedava dağıtılan oyunlar arasında yer alıyor. Faraway: Puzzle Escape, Projection: First Light ve God's Trigger'a da ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar