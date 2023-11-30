Steam'de 49 Dolar Değerindeki Popüler Remnant II, Game Pass'e Geldi!

Game Pass'e düzenli olarak yeni anlaşmalar neticesinde yeni oyunlar ekleniyor ancak bu seferki eklenen oyun hem yeni çıkmasıyla hem de fiyatıyla dikkat çeken bir yapım.

İlk oyunu Remnant: From the Ashes ile beğeni toplamayı başaran seriye devam oyunu olarak geçtiğimiz aylarda yeni oyun Remnant II katılmıştı. Öyle ki çıkışından bu yana hâlâ pek çok oyuncu Remnant II'yi gerek tek, gerek arkadaşlarıyla oynamakta.

Remnant I & II Game Pass'e Eklendi

RPG unsurlarını Souls benzeri savaş sistemiyle birleştiren üçüncü şahıs nişancı aksiyon oyunu arıyorsanız Remnant serisinden başkasına bakmanıza gerek yok. Üstelik bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz de düşünüldüğünde serinin neden popüler olduğu anlaşılabiliyor.

İlginç olan nokta ise iki oyunun birden Game Pass'e ekleneceğine dair herhangi bir açıklama bile gelmemişti.

Saatler önce oyuncular hem Remnant: From the Ashes hem de Remnant II'nin hem PC hem de Xbox Series X|S platformlarında Game Pass'te 'Son Eklenenler' bölümünde gösterildiğini fark etti.

Oyuna dair herhangi bir bilginiz yoksa hemen aşağıda yer alan fragmanı seyredebilir, oyun Game Pass'e eklendiğinde ister tek ister bir arkadaşınızla oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Remnant II Oynanış Fragmanı