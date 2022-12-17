Renault Austral 2023 Yılında Satın Alınabilecek En İyi Otomobil Seçildi

2023 yılında SUV'ların yükselişi devam edecek gibi duruyor. Renault'un 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı Renault Austral, ünlü AUTOBEST yarışmasında jüri tarafından 2023 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili ödülüne layık görüldü.

31 Avrupa ülkesinden 31 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Renault Austral, 6 finalist arasından sıyrılmayı başardı. Otomobil, Avrupalı tüketicilerin kriterlerini en iyi karşılayan 2023 otomobili olarak öne çıkıyor.

Renault Austral Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Küresel otomotiv pazarının merkezine oturan C segmenti konumunda kendine güçlü bir yer edinmeye hazırlanan Renault Austral, %100 hibrit motorlarıyla dikkat çekiyor. İç tasarımda yer alan 12,3 inçlik gösterge paneli ve 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı, kokpite teknolojik bir dokunuş kattığı gibi işlevselliği artırıyor. Aynı zamanda iç tasarımda kuıllanılan otomatik parlaklık ayarı, sürücüye daha iyi bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Rakiplerine kıyasla özellikle tasarım konusunda öne çıkan Renault Austral, premium bir hissiyat sağlıyor. Yakıt verimliliği yüksek hibrit motorlar 1,7 kW/h lityum-iyon piller ile toplamda 200 hp güç üretebiliyor. Aracın 32 sürüş destek sistemi, Renault'nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, OpenR Link bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

2023'ün ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak olan Renault Austral hakkıında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.