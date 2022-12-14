Bütçe Dostu Fiyatıyla Yeni Honda Elektrikli Minivan Duyuruldu

Honda, 200 km menzile ve küçük bir tasarıma sahip 2024 N-Van elektrikli otomobilini duyurdu. Yeni araç, otomobilin 2018 gazlı versiyonunun elektrikli versiyonu olacak. Yaklaşık 134 inç uzunluğunda, dört kişiye kadar oturma kapasitesine sahip Honda N-Van EV, 2024 yılında Japonya'da satışa sunulacak.

Honda, N-Van EV'yi 2024 baharında piyasaya sürmeyi umuyor ve kompakt alanını pili için olabildiğince optimize etmiş durumda. Honda'ya göre yeni EV çok yönlü kullanıma uygun olacak ve bu sayede hem ticari hem de kişisel kullanım için kullanılabilecek.

N-Van'ın fiyatı da dikkat çekiyor. Yaklaşık 7.300 dolar (mevcut kurda vergiler hariç yaklaşık 136.000 TL) fiyat etiketine sahip olacağı bildirilen otomobil, fiyatıyla oldukça rekabetçi görünüyor. Mitsubishi eK X ve Nissan Sakura gibi bazı popüler EV minivanlarının fiyatları 14.000 dolar ile 17.700 dolar arasında.

2024 Model Honda N-Van EV'in 2018 Modelden Farkı Ne?

2018 model N-Van, 64hp güce (47kW) ve 104Nm torka sahip üç silindirli turboşarjlı bir motorla çalışıyordu. Otomobil için manuel ve CVT şanzımanların yanı sıra önden çekişli veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri de mevcuttu.

N-Van aynı zamanda bir karavan veya amaca yönelik bir yokuş tırmanma aracı olarak kullanılabilen çok yönlü bir otomobil. Gazla çalışan modeli, ön yolcu koltuğunu katlayarak ekstra bagaj alanı da sunuyor.

2024'ten önce otomobille ilgili daha fazla gelişme duyacağımız muhtemel, keza N-Van EV'in denizaşırı pazarlara da girmesi de bekleniyor.